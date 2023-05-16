HATAY'DAKİ ÇADIR KENTTE YANGIN

HATAY'da vatandaşların konaklaması için oluşturulan çadır kentte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HATAY'da vatandaşların konaklaması için oluşturulan çadır kentte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde kurulan çadır kentte öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini gören vatandaşlar, panik yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının neden kaynaklandığı konusunda ekipler inceleme başlattı.