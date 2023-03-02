HATAY'DAKİ 'ARABA MEZARLIĞI'

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazlardan çıkartılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 ayrı alan, araba mezarlığı görüntüsü veriyor.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazlardan çıkartılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 ayrı alan, araba mezarlığı görüntüsü veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremlerle büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araç enkazların altında kaldı. Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkartılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanlarına taşınıyor. Araç mezarlığını andıran alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.

Üzerlerinde enkazlardaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü. Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor. Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar sahipleri tarafından çekici vasıtasıyla alınarak, bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yoğunlaştığı bölgedeki 3 alana çekicilerle enkazlardan çıkartılan araçların taşınma işlemi de yoğun şekilde devam ediyor. (DHA)