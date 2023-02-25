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HATAY'DAKİ 6.4'LÜK DEPREMDE, OSMANİYE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE YAŞANANLAR KAMERADA

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HATAY'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çalışanların deprem sırasında kendilerini korumaya çalıştığı, sarsıntı bittikten sonra tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki büyük depremde 991 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 206 kişinin de yaralandığı Osmaniye'de, 20 Şubat akşamı 3 dakika arayla Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde olan 6.4 ve 5.8'lik depremler de yoğun hissedildi. Deprem sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında çalışanların masa altlarına girerek kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesiyle birlikte tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Merkez çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görevlerini bırakmamış, çağrı karşılamaya devam etmiş ve o anlarda yine güvenlik kameralarına yansımıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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