Hatay'daki 6,4 ile 5,8 Büyüklüğündeki Deprem Adana'da da Hissedildi; Yurttaşlar Sokağa Çıktı

Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi. Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Adana'da yurttaşlar sokağa çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi. Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Adana'da yurttaşlar sokağa çıktı.

Defne'da bugün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 16.74 km derinlikte 6.4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise merkezin deprem üssünü Samandağ, büyüklüğünü 6.4, derinliğini 7.7 km olarak açıkladı.

Bu depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde bugün saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini ise 7 km olarak duyurdu.

Yaklaşık 3 dakika ara ile meydana gelen iki deprem pek çok kentten hissedildi. Adana'da da depremin hissedilmesi sonrası yurttaşlar sokağa çıktı.