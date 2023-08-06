Hatay'da iki farklı bölgede çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'da iki farklı bölge çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü ve Kisecik mahallerinde birbirinden bağımsız iki yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme uçakları da gönderildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.