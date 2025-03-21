Hatay'da Zirai Don Narenciye Bahçelerini Vurdu

Türkiye'nin narenciye üretim merkezinde ağaçları don vurdu

Ziraat Mühendisi Hüseyin Erdi Korkmaz: "Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu, bu neticede ağaçlarımız da don zararı meydana geldi"

-Çiftçi Ergörün: "Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi narenciye ağaçların hepsini yakmış kavurmuş"

HATAY - Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden olan Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan zirai don afetiyle yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar yaşandı. Erzin Ziraat Odası Başkan vekili Hüseyin Erdi Korkmaz, narenciye bahçelerinde yaşanan don etkisinin ihracatı etkileyeceğini belirterek fiyatlarda artış yaşanacağını söyledi.

Türkiye'nin narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Hatay'ın Erzin ilçesi yurt dışına gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor. Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgenin geçim kaynağı olan narenciye bahçelerinde ağaçlarda kuruma yaşandı. İlerleyen süreçte narenciye fiyatlarında artış yaşanacağını ifade eden ziraat mühendisi ve Erzin Ziraat Odası Başkan vekili Hüseyin Erdi Korkmaz, Erzin ilçesinde yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar olduğunu söyledi.

"Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu, bu neticede ağaçlarımız da don zararı meydana geldi"

Ziraat Mühendisi ve Erzin Ziraat Odası Başkan vekili Hüseyin Erdi Korkmaz, soğuk havanın etkisiyle dondan etkilenen narenciye ağaçlarının ürün fiyatını etkileyeceğini belirterek "Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu. Bu neticede ağaçlarımız da don zararı meydana geldi. Erzin Türkiye narenciye ihracatı yüzde 15'ini karşılamaktadır. Bu durumdan dolayı da ister istemez 2025 yılında narenciye meyve fiyatlarında bir artış, üretimde büyük bir düşüş beklemekteyiz. İster istemez ihracatı etkileyecek ve iç piyasayı da etkileyecek. Şu an ağaçlara yapacağımız bir şey yok izleyip göreceğiz kuruyan olacak mı olmayacak mı biz gerekli müdahaleleri yapacağız şu an gidişata göre biraz su veriyoruz çiftçilerde su kullanıyor duruma göre gübrelerini veriyoruz" dedi.

" Zirai don afetinden dolayı görünen bölgelere bakıldığında yüzde 70 oranında zarar görünüyor"

Erzin ilçesinde bulunan yaklaşık 160 bin dekar narenciye bahçesinde yüzde 70 oranında zarar göründüğünü ifade eden ziraat mühendisi Korkmaz, "Erzin ilçesi olarak 150-160 bin dekar araziye sahibiz bu arazilerinde %99 narenciyedir. Zirai don afetinden dolayı görünen bölgelere bakıldığında yüzde 70 oranında zarar görünüyor. Bu ilerleyen günlerde daha da net ortaya çıkacak şu an için bir şey söylemek olmaz. Bu yıl meyve alınmayacak yerler olacaktır meyve alınan yerler olacaktır. Bunlar dediğim gibi İlerleyen zamanda belli edecek kendini çok da kötü değiliz yani devletten çiftçilerimiz tarımsal kredi adı altında geçen tüm kredilerin ertelenmesini ve faizsiz bir destek kredisi talep etmekteyiz onun dışında yani şu an başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi narenciye ağaçların hepsini yakmış kavurmuş"

Erzin ilçesinde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Rahmi Ergörün, 400 ağaçlık narenciye bahçesinin don etkisiyle zarar gördüğünü ifade ederek "yaklaşık 65 dekara yakın ÇKS kaydım var. Şu an bahçemde hiç yaş yaprak göremedim yazın hani susuzluktan yanan aynı ağaçlar gibi. Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi hepsini yakmış kavurmuş. Bu soğuk hava bize birkaç seneye mal olacak şu anki gözlemlerimize göre daha bu yaprak döküp gövdelerde ne kadar kurudu ve dallara ne kadar zarar verdi bilmiyoruz. Sadece yaprakta gözükeni görüyoruz. Bu tekrar filiz verir mi, bu sene önce verirse yeşil kalan aksamları başka filiz verecek mi onu da seneye göre bir şekil vereceksin ağaç görünümüne gelecek başka şekilde olursa benim pek bir ümidim yok. 400 ağaca yakın narenciye ağacım var" şeklinde konuştu.