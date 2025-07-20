Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı

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Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Necmi V, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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