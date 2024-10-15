Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Altınçağ Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye Dörtyol 3-sayfa Güncel trafik Polis hatay Yaşam Kaza

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya maçı ertelendi mi? Nijerya maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? Çin Tayvan savaşı mı çıkıyor? Marakeş nerede, hangi ülkede? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim? BUSKİ Bursa su kesintisi! 15-16 Ekim Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ekim Etimesgut, Çubuk, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gizli Bahçe konusu ne, neyi anlatıyor? Gizli Bahçe yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı, yabancı diziden uyarlama mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.