Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Altınçağ Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.