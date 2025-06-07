Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın detayları ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyon ve 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İ.H.D'nin kullandığı 33 NKN 27 plakalı kamyon, Hatay-Adana Otoyolu'nun Erzin gişeleri yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 DC 2885, 27 GE 878 ve 20 AEV 984 plakalı hafif ticari araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaptıkları kontrolde 27 GE 878 plakalı araçtaki Ahmet İşgören'in (23) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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