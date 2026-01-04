Haberler

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldular

Zincirleme kazada durağa dalan otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldular
Güncelleme:
Hatay'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafikte, durakta bekleyen kişiler son anda kaçmayı başardı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

HATAY'da kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilin çarptığı durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yoldan çıkan otomobillerden biri, otobüs durağına çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, duraktaki kişilerin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

