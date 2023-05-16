Hatay'da zeytinlikte başlayıp buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlikte çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlikte çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Meydan Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytinliğin yanındaki buğday tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 8 dönüm zeytinlik alan ve 2 dönüm buğday tarlası zarar gördü.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel