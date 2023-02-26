Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi Dor Mabedi yakınındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Müdürlüğünün 3 arazözü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma personelinin de desteğiyle ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Yangın soğutma çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA / Güncel