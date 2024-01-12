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Hatay'da zeytin bahçesinde ölü bulunan kişi

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Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan zeytin bahçesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Elektrik direğinden kesilmiş kabloların olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Çekmece Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesindeki elektrik direğinin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut K'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince bahçede yapılan incelemede, elektrik direğinden kesilmiş kablolar olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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