Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karyer Mahallesi'nde S.K'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 851 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüpheli S.K. gözaltına alındı. Güncel AA / Cem Genco Hatay Güncel Haberler

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