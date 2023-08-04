Hatay'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde bulunan zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda zeytin ağaçları ve bahçede ekili ürünler zarar gördü.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde orman yakınında bulunan zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerce söndürülürken, zeytin ağaçları ile bahçede ekili bazı ürünler zarar gördü.