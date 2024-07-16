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Hatay'da yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde durdurulan araçta illegal yollarla ülkeye giren 8 Suriyeli göçmen ve bir organizatör yakalandı.

HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde durdurulan 34 GAU 535 plakalı bir araçta 8 Suriyeli göçmen tespit edildi. Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 8 göçmen olduğu belirlendi. Organizatör M.E. yakalandı. Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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