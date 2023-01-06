Hatay'da yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Cemal Samanlı yönetimindeki 31 AFN 617 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kırıkhan- Antakya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Cemal Samanlı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel