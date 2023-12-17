Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

HATAY'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında panik yaşayan yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi.

Antakya - İskenderun kara yolu Anayazı mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına park ettikten sonra panik yaşayan yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaptı.