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Hatay'da yolcu minibüsü takla attı: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Hatay'da yolcu minibüsü takla attı: 12 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz'a yolcu taşıyan bir minibüs takla attığı kazada 12 kişi yaralandı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz'a yolcu taşıyan bir minibüs takla attığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun'dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti. Bir süre sonra minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

İskenderun, Minibüs, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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