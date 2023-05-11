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Hatay'da yol masraf belgesi işlemleri için 32 nokta oluşturuldu

Hatay'da yol masraf belgesi işlemleri için 32 nokta oluşturuldu

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Hatay Valiliği, il genelinde 3'ü mobil olmak üzere 32 noktada tahliye başvuru ve bilgilendirme noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Hatay Valiliği, il genelinde 3'ü mobil olmak üzere 32 noktada tahliye başvuru ve bilgilendirme noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şehir dışından Hatay'a gelecek vatandaşların yol masraf belgesi ödemelerine ilişkin işlemlerini tahliye başvuru ve bilgilendirme noktalarından gerçekleştirebileceği belirtildi.

Tahliye başvuru ve bilgilendirme noktalarına Valiliğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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