Hatay'da yoğun yağıştan etkilenen konteyner kentlerde vatandaşlara alternatif konaklama imkanı sunuldu

Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), dün kentteki yoğun yağıştan iki konteyner kentin etkilendiğini, oradaki vatandaşlara alternatif konaklama imkanları sunulduğunu belirtti.

Hatay AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı sonrasında ilde dün sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlara bağlı olarak ulaşımı aksatacak şekilde su baskınlarının yaşandığı hatırlatıldı.

Yaşanan bu baskınlardaki temel sorunun şehrin yereldeki genel altyapı sisteminin çalışmaması ve hizmetlerdeki aksamalardan kaynaklandı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antakya ilçe merkezinde bulunan konteyner kentlerimizin bazılarında da su baskınları yaşanmıştır. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ağır hasar alan ilimizde vatandaşlarımızın barınmalarını sağlamak üzere Hatay AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde kent genelinde toplamda 206 konteyner kent kurulmuş olup bugün itibarıyla da 58 bin 553 hane, 200 bine yakın vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Dün ilimizde etkili olan yoğun yağış İGA Konteyner Kenti ve Ayyıldız Konteyner Kenti etkilemiştir. Yağıştan etkilenen konteyner kentlerimizdeki vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş, mağdur edilmeden kendilerine alternatif konaklama imkanları sunulmuştur."

Açıklamada, yaşanan su baskınlarına Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bulunan ilgili kurumlarca toplam 220 araç ve 521 personelle müdahale edildiği, gece itibarıyla yağmur kanalı kazı çalışması yapılarak suyun tahliye edildiği bildirildi.

Bu konudaki "asılsız söylemlere" cevap verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya kanallarında oluşturulmaya çalışılan; ilimiz genelinde etkili olan yağışın bütün konteyner kentlerimizi etkilediği ve vatandaşlarımıza bir hizmet götürülmediği algısına itibar edilmemesi ve devletimizin kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada olduğu, 6 Şubat asırların felaketi depremlerden sonra yaralarımızı hızla sarma sürecinde vatandaşlarımızın iyi olma halini zedeleyecek asılsız bütün söylemlerin karşısında olduğumuz kamuoyuna saygıyla duyurulur."