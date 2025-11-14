Hatay'da Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Devam Ediyor

YANGIN DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını devam diyor. Saat 17.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler, 10 arazöz, 2 tanker ve 78 personelle karadan müdahale ediyor.