Hatay'da Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Devam Ediyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangına 10 arazöz, 2 tanker ve 78 personel ile müdahale ediliyor.
YANGIN DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını devam diyor. Saat 17.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler, 10 arazöz, 2 tanker ve 78 personelle karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel