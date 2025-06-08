Hatay'da Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada

Hatay'da Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada
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Hatay'da Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir vatandaş, boş arazide gerçekleşen yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaz aylarıyla birlikte yer altı canlılarının görünürlüğünün arttığı bu dönemde, yılanların çiftleşme ritüelleri dikkat çekti.

Hatay'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, boş bir arazide çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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