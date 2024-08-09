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Hatay'da yıkımı yapılan bina trafiğe devrildi

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Hatay'da yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, trafiğe açık olan yola devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde paniğe kapılanların kaçtığı görülüyor.

HATAY'da yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, bu sırada trafiğe açık olan yola devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yıkım çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkım sırasında trafiğe açık olan yola devrildi. Yıkım anında yaşananlar, çevrede cep telefonuyla görüntü alan kişi tarafından kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın yıkılışı sırasında paniğe kapılanların kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Hatay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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