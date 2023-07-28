Hatay'da yıkım yapan iş makinasının üzerine bina devrildi: 1 yaralı

HATAY - Enkaz Kent Hatay'da yıkımlar devam ederken çalışma yapan iş makinasının üzerine bina çöktü. Olayda iş makinasının operatörü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Yıkımlar esnasında Odabaşı mahallesinde tahlisiz bir olay yaşandı. Bir bina yıkım esnasında iş makinasının üzerine devrildi. Olayda iş makinasının operatörü ağır yaralandı.

Bölgede bulunan sağlık ekipleri yaralanan operatörü hastaneye kaldırdı.