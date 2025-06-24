Hatay'da Yıkım Sırasında Operatör Yaralandı

Hatay'da Yıkım Sırasında Operatör Yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi çöktü. Operatör, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulup hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve mahkeme işlemleri tamamlanıp yıkım kararı verilen ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, kendi çabalarıyla araçtan çıktı.

Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Arsuz Devler Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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