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Hatay'da yıkım çalışması yapan iş makinesine bina çöktü, operatör yaralandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay'da yıkım çalışması yapan iş makinesinin üzerine bina çökmesi sonucu operatör yaralandı. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinasının operatörü ağır yaralandı. Bölgede bulunan sağlık ekipleri yaralanan operatörü hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay'da yıkım çalışması yapan iş makinesinin üzerine bina çökmesi sonucu operatör yaralandı.

Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinasının operatörü ağır yaralandı. Bölgede bulunan sağlık ekipleri yaralanan operatörü hastaneye kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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