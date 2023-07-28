Hatay'da yıkım çalışması yapan iş makinesine bina çöktü, operatör yaralandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay'da yıkım çalışması yapan iş makinesinin üzerine bina çökmesi sonucu operatör yaralandı. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinasının operatörü ağır yaralandı. Bölgede bulunan sağlık ekipleri yaralanan operatörü hastaneye kaldırdı.