HATAY'DA YIKILAN RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

HATAY'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve hakkında tutuklanma kararı verilen müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Metris Cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi. Kararının ardından İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne tekrar getirilen Coşkun, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi. Coşkun'un emniyetten çıkışı esnasında bir gazetecinin "Cennetten bir köşe diye sattığınız evler yıkıldı. Vicdanınız rahat mı?" şeklindeki sorusuna yanıt vermezken, polis aracına bindiği sırada yüzünü kapattığı görüldü. Ayrıca Coşkun'un yurt dışına gidişi için havalimanına beraberinde getirdiği iki bavulu da dikkat çekti.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.