Üye Girişi
Haberler

Hatay'da yıkılan İlke Apartmanı davası başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği İlke Apartmanı'nın tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların savunmaları ve müştekilerin talepleri de duruşmada yer aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği 9 katlı İlke Apartmanı'nın tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen, apartmanın müteahhidi Nasır Onur E, yapı denetim sorumlusu Şahap H, proje ve uygulama denetçisi Cemal T, uygulama denetçisi Volkan B. ve kontrol elemanı Gussan Z, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekilerle taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Volkan B. savunmasında, görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Yapı denetim sorumlusu Şahap H. ise 110 civarında binanın inşaatında görev aldığını ve depremlerde bunlardan sadece 4'ünün yıkıldığını söyledi.

İlke Apartmanı'nın da yıkılan 4 binadan biri olduğunu aktaran Şahap H, "6 Şubat depremleri çok şiddetliydi ve bina dere yatağı üzerindeydi. Dosyama eklenen bilirkişi raporu eksik ve hatalıdır. Ben her şeyi usulüne uygun olarak yerine getirdim. Yönetmelikte belirtilen kuvvetin 6 kat üstünde bir kuvvetle deprem binaya zarar vermiştir ancak hazırlanan raporda depremin şiddetinden hiç bahsedilmemiştir." ifadesini kullandı.

Binanın kontrol elemanı Gussan Z. savunmasında, binanın yapım aşamasındayken işinden ayrıldığını, yaşının ileri olduğunu ve kanserle mücadele ettiğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Yıkılan İlke Apartmanı'nın müteahhidi Nasır Onur E, deprem yönetmeliğine uygun bina inşa ettiklerini, yıkımın depremin şiddetinden kaynaklandığını savundu.

Yıkılan binada oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden müşteki Mehmet Kaygusuz, sorumluların cezalarını çekmesini istedi.

Apartmanda yaşayan kızını, damadını ve torununu kaybettiğini anlatan Hadi Aydın, "Ben çocuklarımı betonların arasından değil, kumun içinden çıkardım. O binada beton diye bir şey yoktu." dedi.

Müşteki Halit Kılıç ise yıkılan apartmanın enkazında kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybettiğini, hala onların cenazelerine ulaşamadıklarını belirterek, suçluların cezalarını çekmesini istedi.

Müşteki Bahadır Bahadırlı da babasının cenazesine günler sonra DNA eşleştirmesiyle ulaştığını, annesinin cenazesine ise hala ulaşamadığını belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Gussan Z'nin ev hapsine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde 9 katlı İlke Apartmanı'nın yıkılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetmiş, afette yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yıkılan İlke Apartmanı'nın çevresindeki yapıların depremde ayakta kaldığı, binanın zemin etüt ve statik hesap raporlarının bulunmadığı, inşa aşamasında deprem yönetmelik esaslarına uyulmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Antakya Nasır Hatay Yargı Deprem Güvenlik Ceza Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title