Hatay'da yıkılan İlke Apartmanı davası başladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği İlke Apartmanı'nın tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların savunmaları ve müştekilerin talepleri de duruşmada yer aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği 9 katlı İlke Apartmanı'nın tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen, apartmanın müteahhidi Nasır Onur E, yapı denetim sorumlusu Şahap H, proje ve uygulama denetçisi Cemal T, uygulama denetçisi Volkan B. ve kontrol elemanı Gussan Z, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekilerle taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Volkan B. savunmasında, görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Yapı denetim sorumlusu Şahap H. ise 110 civarında binanın inşaatında görev aldığını ve depremlerde bunlardan sadece 4'ünün yıkıldığını söyledi.

İlke Apartmanı'nın da yıkılan 4 binadan biri olduğunu aktaran Şahap H, "6 Şubat depremleri çok şiddetliydi ve bina dere yatağı üzerindeydi. Dosyama eklenen bilirkişi raporu eksik ve hatalıdır. Ben her şeyi usulüne uygun olarak yerine getirdim. Yönetmelikte belirtilen kuvvetin 6 kat üstünde bir kuvvetle deprem binaya zarar vermiştir ancak hazırlanan raporda depremin şiddetinden hiç bahsedilmemiştir." ifadesini kullandı.

Binanın kontrol elemanı Gussan Z. savunmasında, binanın yapım aşamasındayken işinden ayrıldığını, yaşının ileri olduğunu ve kanserle mücadele ettiğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Yıkılan İlke Apartmanı'nın müteahhidi Nasır Onur E, deprem yönetmeliğine uygun bina inşa ettiklerini, yıkımın depremin şiddetinden kaynaklandığını savundu.

Yıkılan binada oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden müşteki Mehmet Kaygusuz, sorumluların cezalarını çekmesini istedi.

Apartmanda yaşayan kızını, damadını ve torununu kaybettiğini anlatan Hadi Aydın, "Ben çocuklarımı betonların arasından değil, kumun içinden çıkardım. O binada beton diye bir şey yoktu." dedi.

Müşteki Halit Kılıç ise yıkılan apartmanın enkazında kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybettiğini, hala onların cenazelerine ulaşamadıklarını belirterek, suçluların cezalarını çekmesini istedi.

Müşteki Bahadır Bahadırlı da babasının cenazesine günler sonra DNA eşleştirmesiyle ulaştığını, annesinin cenazesine ise hala ulaşamadığını belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Gussan Z'nin ev hapsine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde 9 katlı İlke Apartmanı'nın yıkılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetmiş, afette yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yıkılan İlke Apartmanı'nın çevresindeki yapıların depremde ayakta kaldığı, binanın zemin etüt ve statik hesap raporlarının bulunmadığı, inşa aşamasında deprem yönetmelik esaslarına uyulmadığı belirtilmişti.