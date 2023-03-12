Hatay'da yıkılan iki binadan geriye eşyalar ve ayakta duran mutfak dolapları kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan iki binadan geriye eşyalar ve ayakta duran mutfak dolapları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan iki binadan geriye eşyalar ve ayakta duran mutfak dolapları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen kentlerden Hatay'da binlerce bina yıkılırken, ayakta kalan bazı bölümler ve eşyalar ise dikkati çekiyor.

Depremde tamamen yıkıma uğrayan binalardan ikisinde mutfak duvarlarının bazı bölümlerinin ayakta kaldığı dronla görüntülendi.

Antakya ilçesindeki binalardan biri Zenginler, diğeri Dörtayak Mahallesi'nde bulunuyor.

Farklı yaşam öykülerini barındıran binalarda mutfak duvarlarının bir bölümü, yıkılmayan tek duvar olarak göze çarpıyor.

Çevresindeki tüm binaların da yıkıldığı yapılardan geriye bir daireye ait mutfak dolaplarının bir bölümü ile raflar kaldı.

Raflardaki bardakların devrilmesine rağmen kırılmadığı görülürken, çaydanlık ve ocağın üstündeki tencerenin de düşmediği gözlendi.

Diğer çöken binanın en üst katında kalan mutfak bölümü de tek duvarla ayakta duruyor. Davlumbazın, tezgahın ve tek pencerenin sağlam kaldığı yapıda şiddetli sarsıntılara rağmen mutfak masasıyla bazı sandalyelerin de devrilmediği görüldü.