Hatay'da yıkılan hastane ek binasında umutlu bekleyiş

HATAY'da depremde yıkılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında, enkaz altında kalan hastalar ile sağlık personeli için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

HATAY'da depremde yıkılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında, enkaz altında kalan hastalar ile sağlık personeli için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkıldı. Hastalar ile sağlık personeli, göçük altında kaldı. Depremin 4'üncü gününde de arama-kurtarma çalışmalar sürüyor. Enkaz altında kalanların yakınları, hastane bahçesinde umutlu bekleyişini sürdürüyor. Metin Akçay, ağabeyi Murat Akçay'ın şeker hastası olduğunu, bu nedenle bir haftadır hastaneden yattığını belirterek, "Hastaneye geldiğimde, yıkıldığını görünce şok olduk. Herkes, akrabasını, çocuğunu, eşini aramaya başladı. Daha sonra ekipler geldi ve sağ olan kişileri çıkardı. Umutla bekliyoruz, ağabeyimden hiçbir ses gelmedi" dedi.