Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı'nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı'nın yardım çığlığını duydu.
Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.
Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.