Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi Ankara'da tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi Ankara'da tutuklandı

HATAY'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HATAY'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı da yakıldı. Bina sakinlerinden birçoğu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun kaçabileceği yönünde ihbarda bulunuldu. Yapılan araştırmada Keçecioğlu'nun Hatay'dan Ankara'ya geldiği belirlendi. Keçecioğlu, Ankara'da kaldığı otelde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Keçecioğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Erdoğan Kahramanmaraş Ankara Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title