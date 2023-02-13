Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi Ankara'da tutuklandı Güncel Haberler HATAY'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HATAY'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı da yakıldı. Bina sakinlerinden birçoğu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun kaçabileceği yönünde ihbarda bulunuldu. Yapılan araştırmada Keçecioğlu'nun Hatay'dan Ankara'ya geldiği belirlendi. Keçecioğlu, Ankara'da kaldığı otelde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Keçecioğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Erdoğan Kahramanmaraş Ankara Hatay Güncel Haberler

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