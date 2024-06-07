Hatay'da yıkılan apartmanda 198 kişi hayatını kaybetti, müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 14 katlı Atilla Eren Apartmanı'nda 198 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, binanın müteahhidi ve şantiye şefi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.