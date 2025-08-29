Hatay'da Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Korunma Çalışmaları İlerlemede

Yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) önemli üreme alanlarından biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsalda etkin koruma çalışmaları yuva sayısını arttırıyor.

Yaklaşık 14 kilometrelik sahilde kuluçka dönemini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının yumurtadan çıkışı sürüyor.

Her yıl çok sayıda anaç kaplumbağanın yumurta bıraktığı kumsalda nesli tehlike altındaki türün korunması için çalışmalar yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen koruma ve izleme çalışmalarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez ve öğrencilerinin yanı sıra Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği de destek veriyor.

Bölge halkının da desteğiyle deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı mayıs ayından yavruların yumurtadan çıkıp mavi sularla buluştuğu ana kadar sahilde etkin çalışma yürütülüyor.

Sahilde temizlikten yumurta bırakılan alanların korunmasına, yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını engelleyecek ışık kirliliğinin önlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen etkin çalışmalar sayesinde 2024'te ortalama 1500 ila 2 bin arasında olan yuva sayısının, bu yıl 2 bin 500'ün üzerine çıkması bekleniyor.

Yavruların güvenle denizle buluşması sağlanıyor

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarını korumak için türün tanınmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu anlamda her yıl kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla yavruların denizle buluşma anına ilişkin etkinlik düzenlendiğini belirten Akın, etkinlikte doğa ve çevre dostu katılımcılara deniz kaplumbağalarının biyolojisi ve yaşam döngülerine ilişkin bilgiler verdiklerini dile getirdi.

Akın, diğer taraftan türün korunmasına ilişkin de önlemler aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Samandağ sahili Akdeniz'de yuvalama anlamında önemli bir nokta. Bu alanlar, Deniz Kaplumbağalarının Korunması genelgesi kapsamında koruma altına alınmıştı. Burada başta yapı, tesis gibi unsurların veya bu gibi etkilerin bertaraf edilmesi, onun dışında ışıklandırma sistemi, balıkçıların bilgilendirilmesi gibi tedbirler alarak aslında güvenli bir şekilde yavruların denizle buluşmasını sağlıyoruz. Burada hem uzmanlarımız hem gönüllü öğrencilerle yuvaların sayım çalışması yapılıyor. Yuvalardan kaç adet yavru çıkışı olduğu gibi detaylar incelenip raporlanıyor."

Yavru çıkışları eylülün ortasına kadar sürecek

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sahilde düzenli temizlik çalışmalarının da yapıldığını vurgulayan Akın, sahipsiz köpekler, çakal ve tilki saldırılarının da en aza indirilmesi için tedbirler alındığını belirtti.

Akın, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin de bölgede devriyede olduğunu ve koruma çalışmalarına onların da katkı verdiğini dile getirdi.

Samandağ sahilinde her yıl ortalama 1500 veya 2 bin yuvanın tespit edildiğini, bu sezon sayının artmasını öngördüklerini vurgulayan Akın, şunları anlattı:

"Yaklaşık 20 yıldır burada hocalarımız ve gönüllü öğrencilerimizin emekleri var. Burada ortalama 2 bin civarında yuva oluyor ama şu anki gidişata göre biz bunun daha da fazla olacağını, 2 bin 500'ün belki de üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmalar ve yuva çıkışları devam ediyor. Çalışmalar bitince eylülün ortaları gibi bu sayı daha çok netleşecek, ona göre de biz bir değerlendirme yapacağız."