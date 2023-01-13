Hatay'da yerleşim yerine yakın bölgede makilik yangını (2) Güncel Haberler SÖNDÜRÜLDÜHatay'ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. SÖNDÜRÜLDÜ Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, herhangi bir evin zarar görmediği öğrenildi. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatılacağı belirtildi. Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Hatay Güncel Haberler

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