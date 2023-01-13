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Hatay'da yerleşim yerine yakın bölgede makilik yangını

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Hatay'da yerleşim yerine yakın bölgede makilik yangını

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte yangın çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınında bulunan makilikte alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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