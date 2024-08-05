Hatay'da Yerinde Dönüşüm Projesi'nde İlk Anahtarlar Eylülde Teslim Edilecek

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlanan 4 bin 495 konut ve 488 dükkanlık Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk anahtarların eylülde teslimi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yaptırılan deprem konutlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de uygulanıyor.

Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Emek-Aksaray mahallelerinde başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Yer teslimi 20 Ekim 2023'te yapılan ve ilk olarak 2 bin 500 konut ve 277 dükkan olarak planlanan proje revize edildi. Projede yer alacak konut sayısı 4 bin 495'e, dükkan sayısı da 488'e çıkarıldı.

Depremlerin yıkıma yol açtığı mahallelerin çehresinin değiştirilmesinin hedeflendiği yatırımın inşaatında yüzde 65 ilerleme sağlandı.

Örnek daireler hazır

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentte ciddi hasarlar bıraktığını, devletin her alanda afetin yaralarını hızla sardığını söyledi.

Yerinde Dönüşüm Projesi'nin şantiye alanında örnek dairelerin hazır olduğunu belirten Masatlı, "İsteyen vatandaşlarımız, örnek dairelere gelerek yapıların sağlamlığını ve yeni evlerin planlarını görebilir. Eylül itibarıyla mahallemizde hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeye başlamayı öngörüyoruz." dedi.

Masatlı, kentin her noktasında deprem konutu inşa çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Projede konut sayısının artırıldığını anımsatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Yeni planlamalarla ile Emek-Aksaray mahallelerinde eskisinden daha güzel ve güçlü 4 bin 495 konut ile 488 dükkana ulaşmış olacağız. Şimdiden hak sahibi vatandaşlarımıza yeni ev ve iş yerlerinde huzurlu yaşam diliyorum."