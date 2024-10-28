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Hatay'da Yer Fıstığı Hasadı: Çiftçi Geri Kalanı Vatandaşa Bıraktı

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Hatay'da yer fıstığı hasadını tamamlayan bir çiftçi, geri kalan mahsulü vatandaşların toplaması için bıraktı. Tarım alanında büyük bir hareketlilik yaşanırken, bölge halkı elleriyle fıstık toplamaya başladı.

Yer fıstığı tarlasında hasadını yapan çiftçi, geri kalanını vatandaşlara bırakınca duyan akın etti

Tarla Sahibi Hüseyin Bekler: "Yer fıstığı hasadını bitirdik ve geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor"

Yer fıstığı toplayan vatandaş Hamide Gökalp: "Kilosunu 150 TL'den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz"

HATAY - Hatay'da 30 dönüm tarlada yer fıstığı hasadını tamamlayan çiftçi, geriye kalan mahsulü hayrına vatandaşa bıraktı. Yer fıstığının tarla sahibi tarafından hayrına bırakıldığını duyan çok sayıda vatandaş, tarlaya akın ederek toprakta mahsul aradı.

Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da sonbaharın gelmesiyle yer fıstığında hasat başladı. Bereketli topraklara sahip olan Kumlu ilçesinde 30 dönüm araziye yer fıstığı eken çiftçi Hüseyin Bekler, hasadı gerçekleştirdi. Tarım makinesiyle gerçekleştirilen hasattan geriye kalan yer fıstığınıysa hayrına vatandaşa bıraktı. Tarlanın bölgede 'afara' olarak bilinen vatandaşa bırakıldığını duyanlar bölgeye akın ettiler. Toprakta elleriyle yer fıstığı arayan vatandaşlar, topladıkları mahsulü kurutarak kışın tüketecekler.

"Yer fıstığı hasadını bitirdik ve geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor"

Yer fıstığı hasadı sonra geri kalanını vatandaşa bırakan tarla sahibi Hüseyin Bekler, "1 Mayıs'ta 30 dönüm araziye yer fıstığı ektim. Yer fıstığı hasadını bitirdik. Hasat çok yüzümüzü güldürmedi ama yine de iyiydi. Mahsulü topladık ve harmanımızı yaptık. Hasat sonrası geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor. Herkes kendi için topluyor" dedi.

"Sahibi fıstıkları topladı bize geri kalanını afara yapıyoruz"

Yer fıstığı toplamak için tarlaya gelen Zeynep Cura, "Burada fıstık topluyorum. Sahibi fıstıkları topladı bize geri kalanını afara yapıyoruz. İşçiler fıstıkları toplamış geri kalanını biz topluyoruz. Fıstığın tadı iyi tadına bakabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Kilosunu 150 TL'den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz "

Tarlanın kalabalık olduğunu dile getiren Hamide Gökalp, "Yer fıstığı tarlasında afara yapıyoruz. Yer fıstığını tadı çok lezzetli. Çarşıda alışveriş yaparken küflü fıstıklar yenmiyor. Ayrıca kilosunu 150 TL'den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz. Kalabalık çok iyi. Her yerde insan var" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Yer Fıstığı Hasadı: Çiftçi Geri Kalanı Vatandaşa Bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel

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