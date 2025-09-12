Hatay'da Yeniden İnşa Edilen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da ağır hasar alan ve yıkımının ardından yeniden inşa edilen Altınözü Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Amirliği hizmete açıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında buluşturan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.

Ziyaret kapsamında Masatlı, modern ve konforlu ortamda kamu hizmeti sunmaya başlayan Hükümet Konağı bünyesindeki birimleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, ardından vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Altınözü İlçe Emniyet Amirliği binasını ziyaret etti.

Modern imkanlarla donatılan binanın, kamu güvenliğini güçlendireceğini ve emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Masatlı, "Yeni hizmet binaları Hatay'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.