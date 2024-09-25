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Hatay'da Yeni Muz Serası Açıldı

Hatay'da Yeni Muz Serası Açıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Sercan ve Nazım Satmaz kardeşlerin girişimiyle oluşturulan 20 dekarlık yeni muz serası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Hatay Valisi, protokol üyeleri ve yerel tarım yetkilileri yer aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, üretici iki kardeşin girişimiyle oluşturulan 20 dekarlık muz serası düzenlenen törenle açıldı.

Üçgüllük Mahallesi'nde, 100 dekarlık alanda muz üretimi yapan Sercan ve Nazım Satmaz kardeşler, kendi çabalarıyla yeni bir sera daha oluşturdu.

Yeni oluşturulan 20 dekarlık sera, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz'ın katıldığı törenle açıldı.

Vali Masatlı, serada incelemelerde bulunarak muz fidanı dikti.

İlçede son yıllarda muz gibi benzer ürünlerin yetiştiriciliğinin artığını belirten Masatlı, "Aslında Hatay, zeytiniyle, narenciyesiyle, pamuğuyla ve buğdayıyla akla gelen bir ilimizdir. Ama onun dışında özellikle son yıllarda muz ve benzer ürünlerin de ilimizde çok yaygın olarak yetiştirildiğine şahit oluyoruz. Tabii bununla ilgili de özellikle başta devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu tür üretim tesislerine olan destekleri, hibeleri, teşvikleri devam ediyor." diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri, üreticilerin önceki yıllarda oluşturduğu muz seralarından hasat yaptı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Arsuz Tarım hatay

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