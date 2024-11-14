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Hatay'da Yayıncılık ve Dezenformasyon Paneli Düzenlendi

Hatay'da Yayıncılık ve Dezenformasyon Paneli Düzenlendi
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Hatay'da, RATEM ve HMKÜ işbirliğinde 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' paneli gerçekleşti. Vali Masatlı, yanlış paylaşımların deprem sonrası çalışmalara zarar verdiğine dikkat çekti. Öğrenciler, dezenformasyon konusunda uyarıldı.

Hatay'da, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, doğruluğu olmayan paylaşımların yapılan çalışmalara zarar verdiğini söyledi.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkması sürecinde yanlış paylaşımlarla verilen emeklere gölge düşürülmeye çalışıldığını anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem dönemindeki en büyük üzüntülerimizden bir tanesi, insanları yanlış yönlendirmek ve algı oluşturmakla ilgili yapılan çalışmalardı. Burada günün 21-22 saati çalışırken, sadece bir tane sosyal medyaya atılan haberi, maalesef ülkemizde çok kıymet verdiğimiz hatta yer yer bizlerin de takip ettiği kişilerin paylaştığını gördük. Bizim aslında tek şeye ihtiyacımız vardı; o da moraldi ama maalesef bu süreç içerisinde yer yer böyle olumsuz hususlarla karşı karşıya kaldık."

Masatlı, Hatay'ın inşa sürecini en hızlı ve sağlıklı şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Bizim işimiz insanlarımızın hem fiziki hem maddi hem de psikolojik olarak 6 Şubat öncesi döneme gelmeleri için çaba sarf etmektir." diye konuştu.

Öğrencilere uyarı

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetcioğlu da dezenformasyonun birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini söyledi.

Asılsız haber yapanların meslek eğitimini alan öğrencilere zarar verdiğini dile getiren Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Eline cep telefonu alan bir kişi haberin doğru olup olmaması, kaynağının olup olmamasına bakmaksızın, aklına eseni yazıp art niyetli şekilde algı oluşturmaya çalışıyor. Yani dezenformasyona neden oluyor. İletişim mesleği öğrencilerini bu konuda uyarmak istiyorum; sosyal medya hesaplarında ya da sosyal ağlarda paylaşılan doğruluğunu ispat etmediğiniz bir şeyi kesinlikle ne haberlerinizde ne de sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın."

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Alanka da panelde emeği geçenlere teşekkür etti.

Panele, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Uygun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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