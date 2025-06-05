Hatay'da Yaya Kazası: Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı
İskenderun'da bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ASN 854 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel