Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Depremin vurduğu Samandağ sahilinde yumurtalarından çıkan yavrular, uzmanların ve gönüllülerin açtığı yuvalarından çıkıp Akdeniz'in mavi sularına kavuştu

HATAY - Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay şube Müdürlüğü ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan 'carretta caretta' ve 'chelonia mydas' olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıktı.

Deniz kaplumbağaların önemli üreme alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yumurtalarından çıkan yavrular, sabahın erken saatlerinde uzmanların ve gönüllü öğrencilerin açtığı yuvalarından çıkıp Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, "Deniz kaplumbağaları 'chelonia mydas' ve 'carretta caretta' alan koruma çalışmaları mayıs ayında başladı . Samandağ kumsalını uzun yıllardır takip ve izlediklerini belirten Sönmez, "Bu yuvaların koruma çalışmalarını yapıyoruz. Koruma çalışmaları arasında kıyı erozyonu, yuvaların su altında kalması, çakal, tilki gibi yırtıcı hayvanlar tarafından yuvaların tahrip edilmesi, ışıklı alanlardaki yuvalardan çıkan yavruların ters yöne gitmesi deniz kaplumbağalarının karşılaştıkları sorunların başında geliyor. Bu çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde yapılıyor" dedi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ise, Samandağ'ın Chelonia mydas ve caretta caretta kaplumbağa türleri açısından Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Bölgemizde yuva yapan kaplumbağa sayımız binin altında olmuyor. binlerce yavruyu her yıl denize uğurluyoruz. Mayıs ayından Eylül ayının ortalarına kadar süren bir çalışmamız oluyor. Bize bu konuda katkı sunan kurum ve kuruluşlara, gönüllerimize duyarlı insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kaplumbağa olgusu Samandağ'da artık bir yere gelmiş durumda, zamanla Hatay'ın en önemli markalarından biri haline gelmiştir. Bu bizi mutlu ediyor Yeşil Deniz kaplumbağaları dünya yaşam zincirinin önemli halkalarından biri ve nesli tehdit altında olan bir canlı" diye konuştu.