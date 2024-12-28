Hatay'da Yaşlı Kadın Gasp Edildi, İki Şüpheli Aranıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde eve girerek silah çektiği yaşlı kadının kolundaki bilezikleri gasp ettiği öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Sarımazı Mahallesi'ndeki evinde eşi Hanifi Kıdır (69) ile yaşayan Ayhan Kıdır (61), yalnız olduğu sırada maskeli 2 kişinin evinde olduğunu fark etti.

Elinde silahla eve giren maskeli 2 kişi, yaşlı kadını darbedip kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Hırsızları mutfaktayken fark ettiğini anlatan Ayhan Kıdır, maskeli 2 hırsızın ağızını kapatarak kolundaki 2 burma bileziği aldıklarını söyledi.

Kendisini sürükleyerek yatak odasındaki şifreli çantaya yöneldiklerini ve açamadıklarını ifade eden Kındır, olayın hızlı geliştiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evini kaybettiğini belirten Kıdır, şöyle konuştu:

"Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Ben zorla biriktirdim onları. Eşim kanser hastası ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı. Devletimizden yardım bekliyorum."

2 yıldır depremde kaybettiği evi için para biriktirip altın aldığı anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.