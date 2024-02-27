Üye Girişi
Haberler

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

Hatay'da polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlere yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen H.E.İ. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Hatay Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title