Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlere yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen H.E.İ. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.