Hatay'da Yasa Dışı Salça Üretimi Tespit Edildi

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hatay Antakya'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde salça posası ve katkı maddeleri kullanılarak yasa dışı salça üretimi yapıldığının tespit edildiğini, 36 ton ürünün muhafaza altına alındığını, 6 ton domates posasının imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimizdir. Hatay / Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiştir.

Domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmıştır. Depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiştir.

İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyecektir."

