Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı, Kaçakçı Tutuklandı
Hatay'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda durdurulan araçta arama yaptı.
Araçtaki 4 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel