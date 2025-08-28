Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı
Hatay'da, yasa dışı yollarla yurda giren 14 Suriye uyruklu kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda düzensiz göçmenleri tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Altınözü yolunda otomobili ve pikabı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda Suriye uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle S.A, A.A. ve A.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel