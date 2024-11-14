Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Yakalamaları

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüpheli iki aracı durdurup inceledi.

Kontrollerde, araçlarda bulunan yabancı uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.